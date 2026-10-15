Иран заявил, что казнил Сиаваша Джамшиди, которого, по данным иранской стороны, осудили по ряду обвинений, связанных с антиправительственными протестами в начале года. Об этом сообщает The Hindu.

Обвинения против Джамшиди

По данным издания, среди обвинений было использование оружия военного образца для стрельбы по полицейским. Джамшиди также обвиняли в том, что он целился в сотрудников сил безопасности во время массовых демонстраций.

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Протесты и жертвы

Пик массовых антиправительственных протестов пришелся на январь. По данным The Hindu, во время этих демонстраций погибли тысячи людей.

Иранские власти сообщали о более чем 3 тысячах погибших во время беспорядков. Они возлагали ответственность за насилие на «террористические акты», которые, по их утверждению, были организованы Соединенными Штатами и Израилем. Иранская сторона сообщила о казни 3 октября 2026 года.

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