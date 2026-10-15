У Бельгії обшукали майно, пов’язане з родиною президента ДР Конго — Anadolu Agency

У Бельгії поліція провела обшуки в Брюсселі, а також у провінціях Фламандський Брабант і Валлонський Брабант у межах розслідування ймовірного відмивання коштів. За повідомленням Anadolu Agency, справа, за даними медіа, може стосуватися членів родини та соратників президента Демократичної Республіки Конго Фелікса Чісекеді.

Розслідування після скарг громадських організацій

Федеральна прокуратура Бельгії підтвердила, що синхронні обшуки провели в кількох муніципалітетах після початку судового розслідування. Його розпочали на запит федеральної прокуратури після скарг, поданих неурядовими організаціями у липні 2025 року.

У прокуратурі відмовилися розкривати подробиці, пославшись на таємницю слідства та презумпцію невинуватості.

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Підозри щодо шахт

За даними медіа, обшуки стосувалися майна кількох родичів і соратників Чісекеді. Дев’ятьох осіб, які, за цими повідомленнями, є громадянами Бельгії, розслідують за підозрою в можливій причетності до розграбування кількох шахт у конголезьких провінціях Верхня Катанга та Луалаба.

Розслідування також, за даними медіа, стосується підозр у відмиванні коштів, пов’язаному з експлуатацією гірничих ресурсів у ДР Конго. Медіа також повідомляли, що Чісекеді з дружиною орендують житло в брюссельській комуні Уккел, а їхні п’ятеро дітей навчаються у школах Бельгії.

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