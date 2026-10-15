В Бельгии полиция провела обыски в Брюсселе, а также в провинциях Фламандский Брабант и Валлонский Брабант в рамках расследования предполагаемого отмывания денег. По сообщению Anadolu Agency, дело, по данным СМИ, может касаться членов семьи и соратников президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди.

Расследование после жалоб общественных организаций

Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила, что синхронные обыски были проведены в нескольких муниципалитетах после начала судебного расследования. Оно было начато по запросу федеральной прокуратуры после жалоб, поданных неправительственными организациями в июле 2025 года.

В прокуратуре отказались раскрывать подробности, сославшись на тайну следствия и презумпцию невиновности.

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Подозрения относительно шахт

По данным СМИ, обыски касались имущества нескольких родственников и соратников Чисекеди. Девять человек, которые, согласно этим сообщениям, являются гражданами Бельгии, расследуются по подозрению в возможной причастности к разграблению нескольких шахт в конголезских провинциях Верхняя Катанга и Луалаба.

Расследование также, по данным СМИ, касается подозрений в отмывании денег, связанном с эксплуатацией горнодобывающих ресурсов в ДР Конго. СМИ также сообщали, что Чисекеди с супругой арендуют жилье в брюссельской коммуне Уккел, а их пятеро детей учатся в школах Бельгии.

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