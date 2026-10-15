W Belgii policja przeprowadziła przeszukania w Brukseli oraz w prowincjach Brabancja Flamandzka i Brabancja Walońska w ramach śledztwa w sprawie podejrzeń o pranie pieniędzy. Jak podaje Anadolu Agency, sprawa może dotyczyć członków rodziny i współpracowników prezydenta Demokratycznej Republiki Konga Félixa Tshisekediego.

Śledztwo po skargach organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Federalna prokuratura Belgii potwierdziła, że równoczesne przeszukania przeprowadzono w kilku gminach po wszczęciu śledztwa sądowego. Rozpoczęto je na wniosek federalnej prokuratury po skargach złożonych przez organizacje pozarządowe w lipcu 2025 roku.

Prokuratura odmówiła ujawnienia szczegółów, powołując się na tajemnicę śledztwa oraz domniemanie niewinności.

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Podejrzenia dotyczące kopalń

Według mediów przeszukania dotyczyły nieruchomości kilku krewnych i współpracowników Tshisekediego. Dziewięć osób, które według tych doniesień są obywatelami Belgii, jest badanych pod kątem podejrzeń o możliwy udział w grabieży kilku kopalń w kongijskich prowincjach Górna Katanga i Lualaba.

Śledztwo dotyczy również, według mediów, podejrzeń o pranie pieniędzy związane z eksploatacją zasobów górniczych w DR Konga. Media informowały także, że Tshisekedi wraz z żoną wynajmują mieszkanie w brukselskiej gminie Uccle, a ich pięcioro dzieci uczęszcza do szkół w Belgii.

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