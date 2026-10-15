Francja będzie opracowywać myśliwiec nowej generacji Avion de Combat du Futur (ACF) w ramach programu krajowego po zakończeniu wspólnego z Niemcami i Hiszpanią projektu Future Combat Air System (FCAS). Nowy samolot ma wykonywać konwencjonalne zadania bojowe od 2040 roku, oświadczył szef sztabu Francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych Jérôme Bellanger podczas przesłuchania w komisji obrony Zgromadzenia Narodowego w Paryżu.

Krajowy program ACF

Jak informuje Defense News, Francja dopuszcza współpracę z innymi państwami, jednak nie będzie ona decydująca dla stworzenia samolotu. Francja i Niemcy uzgodniły zamknięcie FCAS w czerwcu po wieloletnich sporach dotyczących wymagań technicznych i kontroli przemysłowej między Dassault Aviation a Airbusem.

Bellanger zaznaczył, że dorobek wypracowany w ramach FCAS nie zostanie utracony. Dotyczy to w szczególności technologii samolotu, dronów, obniżonej wykrywalności, łączności i chmury bojowej. Francja ma jednocześnie kontynuować współpracę z Niemcami i innymi państwami nad chmurą bojową, ponieważ interoperacyjność europejskich platform załogowych jest ważna.

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Harmonogram dla odstraszania nuklearnego

Według Bellangera następca Rafale musi być zdolny do przenoszenia hipersonicznego pocisku manewrującego z głowicą jądrową ASN4G w 2050 roku. Właśnie dlatego samolot ma rozpocząć wykonywanie konwencjonalnych misji w 2040 roku. Poinformował również, że do 2035 roku Francja planuje otrzymać standard Rafale F5 z pierwszymi komponentami przyszłego samolotu, w tym rozwiązaniami dotyczącymi silnika, sensorów i pocisku Stratus RS do tłumienia obrony powietrznej przeciwnika.

Dyrektor generalny Dassault Aviation Éric Trappier wcześniej oświadczył, że firma wraz z producentem silników Safran i przedsiębiorstwem elektroniki obronnej Thales ma wszelkie niezbędne kompetencje do stworzenia myśliwca nowej generacji. Według jego oceny opracowanie może kosztować mniej niż 50 mld euro.

Systemy bezzałogowe

Francuskie Siły Powietrzne i Kosmiczne oczekują również latem 2027 roku pierwszych dalekozasięgowych amunicji krążących — dronów Deluge firmy MBDA. Mają one stać się podstawą pierwszej eskadry dronów bombowych i rozpoznawczych. Wojsko równolegle eksperymentuje z dronami przechwytującymi i planuje utworzyć odrębną eskadrę dla takich systemów.

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