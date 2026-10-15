Premier Albanii Edi Rama oświadczył, że nie poda się do dymisji w obliczu studenckich protestów w Tiranie, które trwały trzeci dzień. Policja użyła armatek wodnych do rozpędzenia demonstrantów, którzy według The Independent wybijali okna i niszczyli mienie w stolicy. Z powodu zamieszek parlament odwołał posiedzenie.

Żądania uczestników protestu

Studenci protestują przeciw rosnącym kosztom edukacji i powszechnej korupcji. Wezwali także Ramę do odejścia ze stanowiska. Premier odrzucił te żądania, podkreślając, że rządy zmieniają się w demokratycznych wyborach. Zaznaczył, że wybory w kraju odbyły się w ubiegłym roku, a ostatnie wydarzenia nie są rewolucją.

Rama oświadczył, że jest gotów rozmawiać o kosztach edukacji, lecz powiedział, że ataki na instytucje, niszczenie mienia i zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego nie są związane z uzasadnionymi żądaniami studentów. Stwierdził również, że Albania zwalcza korupcję i nie pozwoli, by przemoc przekreśliła europejską przyszłość kraju.

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Starcia i reakcja UE

Dzień wcześniej policja starła się z protestującymi po tym, jak przełamali oni policyjne kordony i podpalili uliczne barykady, używając płonących kontenerów na śmieci. Minister zdrowia Klodiana Spahiu, która odwiedziła rannych funkcjonariuszy w szpitalu, nazwała przemoc niedopuszczalną.

Protesty odbywają się po kilku miesiącach w większości pokojowych demonstracji wywołanych planami budowy luksusowego kurortu na południowym wybrzeżu Albanii, wspieranego przez Jareda Kushnera, zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa. Projekt jest kwestionowany w sądzie.

Delegacja UE w Albanii wyraziła zaniepokojenie eskalacją przemocy i wezwała władze do proporcjonalnej reakcji. Oświadczenie wydano po tym, jak organizatorzy protestów oskarżyli policję o nadmierne użycie siły wobec uczestników demonstracji i dziennikarzy. Albania wraz z Czarnogórą przewodzi procesowi przystępowania państw bałkańskich do UE i dąży do dołączenia do bloku już w 2028 roku.

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