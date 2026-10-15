阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马表示，在地拉那学生抗议持续至第三天之际，他不会辞职。据《独立报》报道，警方使用高压水炮驱散示威者；示威者砸毁首都的窗户并破坏财物。由于骚乱，议会取消了会议。

抗议者的诉求

学生抗议教育费用上涨和普遍存在的腐败问题。他们还呼吁拉马离职。总理拒绝了这些诉求，强调政府通过民主选举更替。他指出，该国去年举行了选举，近期事件并非革命。

拉马表示愿意讨论教育支出，但称袭击机构、破坏财物以及威胁公共安全与学生的合法诉求无关。他还表示，阿尔巴尼亚正在打击腐败，不会让暴力破坏该国的欧洲未来。

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冲突与欧盟反应

前一天，在抗议者冲破警方警戒线，并使用燃烧的垃圾箱点燃街头路障后，警方与抗议者发生冲突。卫生部长克洛迪亚娜·斯帕希乌前往医院探望受伤执法人员，并称暴力行为不可接受。

此次抗议发生在数月大多和平的集会之后。这些集会由在阿尔巴尼亚南部海岸建设一座豪华度假村的计划引发，该计划得到美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳支持。该项目正受到法院审理挑战。

欧盟驻阿尔巴尼亚代表团对暴力升级表示担忧，并呼吁当局作出相称回应。此前，抗议组织者指责警方对示威参与者和记者过度使用武力。阿尔巴尼亚与黑山在巴尔干国家加入欧盟的进程中处于领先地位，并希望最早于2028年加入欧盟。

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