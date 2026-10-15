Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что не уйдет в отставку на фоне студенческих протестов в Тиране, продолжавшихся третий день. Полиция применила водометы для разгона демонстрантов, которые, по данным The Independent, разбивали окна и повреждали имущество в столице. Из-за беспорядков парламент отменил заседание.

Требования участников протеста

Студенты протестуют против роста стоимости образования и распространенной коррупции. Они также призвали Раму покинуть пост. Премьер отверг эти требования, подчеркнув, что правительства меняются на демократических выборах. Он отметил, что выборы в стране состоялись в прошлом году, а недавние события не являются революцией.

Рама заявил о готовности обсуждать расходы на образование, однако сказал, что нападения на институты, разрушение имущества и угрозы общественной безопасности не связаны с законными требованиями студентов. Он также заявил, что Албания противодействует коррупции и не позволит насилию сорвать европейское будущее страны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Столкновения и реакция ЕС

Накануне полиция столкнулась с протестующими после того, как те прорвали полицейские кордоны и подожгли уличные баррикады, используя горящие мусорные контейнеры. Министр здравоохранения Клодиана Спахиу, посетившая раненых сотрудников правоохранительных органов в больнице, назвала насилие неприемлемым.

Протесты проходят после нескольких месяцев преимущественно мирных митингов, вызванных планами построить роскошный курорт на южном побережье Албании, который поддерживает Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. Этот проект оспаривается в суде.

Делегация ЕС в Албании выразила обеспокоенность эскалацией насилия и призвала власти к соразмерной реакции. Заявление прозвучало после того, как организаторы протестов обвинили полицию в чрезмерном применении силы против участников акций и журналистов. Албания вместе с Черногорией лидирует в процессе вступления балканских стран в ЕС и стремится присоединиться к блоку уже в 2028 году.

Читай нас в