Zamoskworiecki Sąd Rejonowy w Moskwie w Rosji — państwie-agresorze — objął 66-letniego ekonomistę Siergieja Sinelnikowa-Murylowa aresztem domowym na dwa miesiące. Poinformował o tym The Moscow Times, powołując się na RBC oraz źródła w organach ścigania.

Sprawa łapówkarska

Według redakcji Sinelnikow-Murylow jest oskarżony o przyjęcie dużej łapówki. Sąd miał uwzględnić wniosek śledztwa o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci aresztu domowego.

W przypadku wyroku skazującego ekonomiście może grozić do 15 lat pozbawienia wolności. Nie ujawniono kwoty domniemanej łapówki ani osób, które mogą być związane ze sprawą.

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Agencja Interfax informowała, że materiały sprawy są dostępne na stronie internetowej sądu.

Poprzednie postępowanie

To drugie postępowanie karne wobec Sinelnikowa-Murylowa w ostatnich latach. W kwietniu 2023 roku został on aresztowany, a w marcu 2025 roku skazany w sprawie defraudacji na dużą skalę i nadużycia uprawnień. Wówczas orzeczono wobec niego karę pięciu i pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Sinelnikow-Murylow jest starszym pracownikiem naukowym Instytutu Polityki Gospodarczej im. Gajdara. W latach 2007–2024 był prezydentem lub rektorem Rosyjskiej Akademii Handlu Zagranicznego przy Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej, a później pozostał tam głównym pracownikiem naukowym. W 2018 roku otrzymał nagrody państwowe oraz podziękowanie od prezydenta FR za wkład w opracowanie strategii rozwoju narodowego Rosji na lata 2018–2024.

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