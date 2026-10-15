俄罗斯这一侵略国的莫斯科扎莫斯克沃列茨基区法院决定将66岁的经济学家谢尔盖·西涅利尼科夫-穆里廖夫软禁两个月。据《莫斯科时报》援引俄罗斯商业咨询公司（RBC）和执法部门消息人士的报道。

受贿案

据该媒体报道，西涅利尼科夫-穆里廖夫被指控收受巨额贿赂。据报道，法院批准了调查机关关于对其采取软禁这一预防措施的申请。

如果被判有罪，这名经济学家可能面临最高15年监禁。涉嫌贿赂的金额以及可能涉案人员均未披露。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国际文传电讯社报道称，案件材料可在法院网站上查阅。

此前的诉讼程序

这是西涅利尼科夫-穆里廖夫近年来第二次受到刑事追诉。2023年4月，他被逮捕；2025年3月，他因大额侵吞和滥用职权案被判刑。当时，他被判处五年半监禁，缓刑执行。

西涅利尼科夫-穆里廖夫是盖达尔经济政策研究所的高级研究员。2007年至2024年，他担任俄罗斯联邦经济发展部下属俄罗斯对外贸易学院院长或校长，后来继续在那里担任首席研究员。2018年，他因参与制定俄罗斯2018—2024年国家发展战略而获得国家奖项及俄罗斯联邦总统的感谢。

关注我们在