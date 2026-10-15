Замоскворецкий районный суд Москвы в России — государстве-агрессоре — поместил 66-летнего экономиста Сергея Синельникова-Мурылева под домашний арест на два месяца. Об этом The Moscow Times сообщило со ссылкой на РБК и источники в правоохранительных органах.

Дело о взятке

По данным издания, Синельникову-Мурылеву вменяют получение крупной взятки. Суд, как сообщается, удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

В случае обвинительного приговора экономисту может грозить до 15 лет лишения свободы. Сумма предполагаемой взятки и лица, которые могут быть причастны к делу, не раскрывались.

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Агентство «Интерфакс» сообщало, что материалы дела доступны на сайте суда.

Предыдущее производство

Это второе уголовное преследование Синельникова-Мурылева за последние годы. В апреле 2023 года его арестовали, а в марте 2025 года осудили по делу о растрате в крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Тогда ему назначили пять с половиной лет лишения свободы условно.

Синельников-Мурылев является старшим научным сотрудником Института экономической политики имени Гайдара. В 2007–2024 годах он был президентом или ректором Российской академии внешней торговли при Министерстве экономического развития РФ, а позднее остался там главным научным сотрудником. В 2018 году он получил государственные награды и благодарность президента РФ за вклад в разработку стратегии национального развития России на 2018–2024 годы.

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