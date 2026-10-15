Економіста Синельникова-Мурильова помістили під домашній арешт — The Moscow Times

Замоскворецький районний суд Москви в Росії — державі-агресорі — помістив 66-річного економіста Сергія Синельникова-Мурильова під домашній арешт на два місяці. Про це The Moscow Times повідомило з посиланням на РБК та джерела у правоохоронних органах.

Справа про хабар

За даними видання, Синельникову-Мурильову інкримінують одержання великого хабаря. Суд, як повідомляється, задовольнив клопотання слідства про обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

У разі обвинувального вироку економісту може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Суму ймовірного хабаря та осіб, які можуть бути причетними до справи, не розкривали.

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Агентство «Інтерфакс» повідомляло, що матеріали справи доступні на сайті суду.

Попереднє провадження

Це друге кримінальне переслідування Синельникова-Мурильова за останні роки. У квітні 2023 року його заарештували, а в березні 2025 року засудили у справі про розтрату у великому розмірі та зловживання повноваженнями. Тоді йому призначили п’ять з половиною років позбавлення волі умовно.

Синельников-Мурильов є старшим науковим співробітником Інституту економічної політики імені Гайдара. У 2007–2024 роках він був президентом, або ректором, Російської академії зовнішньої торгівлі при Міністерстві економічного розвитку РФ, а згодом залишився там головним науковим співробітником. У 2018 році він отримав державні нагороди та подяку президента РФ за внесок у розроблення стратегії національного розвитку Росії на 2018–2024 роки.

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