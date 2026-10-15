Włochy zgromadziły 17 krajów w sprawie nowego budżetu UE — ANSA English

15 października we Włoszech odbyło się robocze śniadanie z udziałem 17 państw z grupy „Przyjaciele Spójności”. Włochy zorganizowały je, aby omówić przyszły wieloletni budżet Unii Europejskiej na lata 2028–2034 przed europejskim szczytem w Brukseli.

Równoległe spotkanie oszczędnych krajów

Jednocześnie odbyło się odrębne spotkanie tak zwanej grupy oszczędnych krajów. Należały do niej Niemcy, Niderlandy, Dania, Austria, Szwecja, Finlandia i Belgia.

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Stanowisko Rzymu w sprawie budżetu

Rzym pracuje nad stworzeniem platformy „Przyjaciele Spójności” przed decydującymi etapami negocjacji dotyczących wieloletniego budżetu. Jak podaje ANSA English, działania te obejmują przeciwdziałanie dalszym cięciom budżetowym i rabatom budżetowym.

Włoska inicjatywa przewiduje również wsparcie dla Wspólnej Polityki Rolnej UE (CAP) i polityki spójności. O pracy Rzymu nad utworzeniem platformy agencji poinformowały jej źródła.

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