Италия собрала 17 стран для нового бюджета ЕС — ANSA English

15 октября в Италии состоялся рабочий завтрак с участием 17 стран группы «Друзья сплоченности». Италия провела его для обсуждения будущего многолетнего бюджета Европейского Союза на 2028–2034 годы перед европейским саммитом в Брюсселе.

Параллельная встреча экономных стран

Одновременно проходила отдельная встреча так называемой группы экономных стран. В нее входили Германия, Нидерланды, Дания, Австрия, Швеция, Финляндия и Бельгия.

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Позиция Рима по бюджету

Рим работает над созданием платформы «Друзья сплоченности» в преддверии решающих этапов переговоров по многолетнему бюджету. Как сообщает ANSA English, эта работа предусматривает противодействие новым сокращениям бюджета и бюджетным скидкам.

Итальянская инициатива также предусматривает поддержку Общей сельскохозяйственной политики ЕС (CAP) и политики сплоченности. Источники сообщили агентству о работе Рима над формированием платформы.

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