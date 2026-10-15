塞浦路斯向众议院提交了一项关于加密资产市场的法案，旨在建立国家机制以监督欧盟MiCA法规的执行。该文件 предусматривает扩大塞浦路斯中央银行和塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的权限，Cyprus Mail报道。

该法案于10月8日提交，此前已于9月10日获得政府批准。法案旨在加强对数字资产的监管、保护投资者，并打击加密货币市场中的不当行为。

针对市场滥用的制裁

根据MiCA第111条，公司若严重违反与内幕交易、非法披露内幕信息和操纵市场有关的规定，可能面临至少1500万欧元或年度营业额15%的罚款，具体取决于计算方式。个人因单项违反市场滥用规则的行为，可能被处以最高500万欧元罚款。

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同时，1500万欧元并非金融制裁的总体上限。根据公司的营业额和违规性质，罚款可能更高。对于违反授权、信息披露或提供加密资产服务要求的行为，规定了与年度营业额3%、5%或12.5%挂钩的单独罚款。对于特定类别的公司违规行为，监管机构还必须有权处以至少500万欧元的罚款。

监管机构的权限

监管机制 предусматривает调查、检查、遵守要求的指令以及对公司活动的限制。在严重情况下，监管机构可以暂停或撤销提供加密资产服务的许可，相关责任人可能被暂时禁止担任管理职务。

塞浦路斯中央银行和CySEC早在2024年11月就被指定为MiCA的主管机构。中央银行负责与特定类别的资产参考型代币和电子货币代币相关的职能，而CySEC则监管其他加密资产业务及相关服务提供商。MiCA的主要规定自2024年12月30日起在欧盟适用，而塞浦路斯法案仍须经过议会程序，并可能被修改。

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