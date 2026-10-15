Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył w Brukseli w Belgii, że przywódcy Unii Europejskiej nadal mają istotne rozbieżności w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE. Złożył to oświadczenie przed szczytem w Brukseli.

Negocjacje nazwano trudnymi

Merz powiedział, że negocjacje będą intensywne i konstruktywne, jednak osiągnięcie porozumienia w ciągu najbliższych dni jest mało prawdopodobne. Według niego ma nadzieję na wynik do końca roku, choć stanowiska państw UE obecnie bardzo się różnią.

Poinformowała o tym Anadolu Agency. Kanclerz podkreślił, że Europa musi zachować zdolność do działania i stawać się bardziej suwerenna.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Krytyka propozycji kompromisowej

Szef niemieckiego rządu skrytykował ostatnią kompromisową propozycję Irlandii dotyczącą budżetu UE. Jego zdaniem przewidziane w niej cięcia są niewystarczające do zawarcia porozumienia.

Merz oświadczył, że wspólny budżet należy istotnie zmniejszyć w porównaniu z propozycjami Komisji Europejskiej. Zauważył również, że obecna propozycja o 50% przewyższa poziom finansowania obecnych wieloletnich ram finansowych, a żadne państwo członkowskie UE nie może sobie pozwolić na wpłaty na taką skalę.

Czytaj nas na