Kanclerz Niemiec Merz mówi o rozbieżnościach w sprawie budżetu UE — Anadolu Agency
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył w Brukseli w Belgii, że przywódcy Unii Europejskiej nadal mają istotne rozbieżności w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE. Złożył to oświadczenie przed szczytem w Brukseli.
Negocjacje nazwano trudnymi
Merz powiedział, że negocjacje będą intensywne i konstruktywne, jednak osiągnięcie porozumienia w ciągu najbliższych dni jest mało prawdopodobne. Według niego ma nadzieję na wynik do końca roku, choć stanowiska państw UE obecnie bardzo się różnią.
Poinformowała o tym Anadolu Agency. Kanclerz podkreślił, że Europa musi zachować zdolność do działania i stawać się bardziej suwerenna.
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Krytyka propozycji kompromisowej
Szef niemieckiego rządu skrytykował ostatnią kompromisową propozycję Irlandii dotyczącą budżetu UE. Jego zdaniem przewidziane w niej cięcia są niewystarczające do zawarcia porozumienia.
Merz oświadczył, że wspólny budżet należy istotnie zmniejszyć w porównaniu z propozycjami Komisji Europejskiej. Zauważył również, że obecna propozycja o 50% przewyższa poziom finansowania obecnych wieloletnich ram finansowych, a żadne państwo członkowskie UE nie może sobie pozwolić na wpłaty na taką skalę.