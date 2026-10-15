Канцлер Германии Фридрих Мерц в Брюсселе, Бельгия, заявил, что у лидеров Европейского Союза по-прежнему имеются существенные разногласия по поводу следующего долгосрочного бюджета ЕС. Он сделал это заявление перед саммитом в Брюсселе.

Переговоры назвали сложными

Мерц сказал, что переговоры будут интенсивными и конструктивными, однако достичь договоренности в ближайшие дни вряд ли удастся. По его словам, он надеется на результат до конца года, хотя позиции государств ЕС сейчас сильно различаются.

Об этом сообщает Anadolu Agency. Канцлер подчеркнул, что Европа должна сохранять способность действовать и становиться более суверенной.

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Критика компромиссного предложения

Глава правительства Германии раскритиковал последнее компромиссное предложение Ирландии по бюджету ЕС. По его мнению, предусмотренные им сокращения недостаточны для заключения соглашения.

Мерц заявил, что общий бюджет необходимо существенно сократить по сравнению с предложениями Европейской комиссии. Он также отметил, что текущая инициатива на 50% превышает уровень финансирования действующей многолетней финансовой рамки, и ни одно государство-член ЕС не может позволить себе взносы такого масштаба.

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