W pakistańskim Peszawarze, w dzielnicy Afridi Abad, zawalił się dach prywatnej szkoły Al-Khair School. Zginęło co najmniej 29 osób — 28 uczniów w wieku od siedmiu do 16 lat oraz nauczycielka. Kolejnych 19 osób odniosło obrażenia, podaje Dawn.

Szpital Lady Reading Hospital potwierdził śmierć 28 osób, a o jeszcze jednym zgonie poinformował Szpital Memorialny Nasirullaha Khana Babara w Peszawarze. Po incydencie w Lady Reading Hospital ogłoszono stan nadzwyczajny.

Akcja ratunkowa zakończona

Zastępca komisarza Peszawaru Afaq Wazir oświadczył, że ratownicy rozebrali gruzy i zakończyli akcję ratunkową. Według niego na miejscu nie pozostały już żadne ranne dzieci.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Uczniowie przebywali w klasach, gdy doszło do zawalenia. Przedstawiciel służby ratunkowej powiedział AFP, że po zawaleniu się dachu górnej kondygnacji zawaliły się stropy dwóch pięter. Szef policji w Peszawarze Mian Saeed Ahmed oświadczył, że konstrukcja budynku była słaba, a dach został przeciążony nadbudową wzniesioną na słabej konstrukcji.

Władze poleciły ustalić przyczyny

Gubernator prowincji Chajber Pasztunchwa Faisal Karim Kundi złożył kondolencje rodzinom ofiar i zażądał szczegółowego raportu na temat tragedii. Polecił również przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa konstrukcyjnego placówek edukacyjnych w całej prowincji, aby wykryć potencjalne zagrożenia.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif polecił przyspieszyć udzielanie pomocy poszkodowanym i zapewnić rannym niezbędną opiekę medyczną. Prezydent Asif Ali Zardari wezwał do przeprowadzenia kompleksowego śledztwa w sprawie przyczyn zawalenia oraz sprawdzenia, czy budynki placówek edukacyjnych spełniają wymogi bezpieczeństwa.

Czytaj nas na