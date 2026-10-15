在巴基斯坦白沙瓦的阿夫里迪阿巴德地区，私立Al-Khair School学校的屋顶发生坍塌。至少29人死亡——包括28名7岁至16岁的学生和一名女教师。另有19人受伤，《黎明报》报道。

Lady Reading Hospital确认28人死亡，白沙瓦的纳西鲁拉·汗·巴巴尔纪念医院则报告了另一起死亡事件。事件发生后，Lady Reading Hospital宣布进入紧急状态。

救援行动结束

白沙瓦副专员阿法克·瓦齐尔表示，救援人员已清理废墟并完成救援行动。据他称，现场已没有受伤儿童。

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坍塌发生时，学生们正在教室内。一名救援部门代表告诉法新社，顶层屋顶坍塌后，两层楼的楼板也随之坍塌。白沙瓦警察局长米安·赛义德·艾哈迈德表示，该建筑的结构较为薄弱，而建在薄弱结构上的加建部分使屋顶超载。

当局下令查明原因

开伯尔-普什图省省长费萨尔·卡里姆·昆迪向遇难者家属表示慰问，并要求提交有关这起悲剧的详细报告。他还下令对全省教育机构的结构安全进行检查，以发现潜在风险。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫下令加快向受影响者提供援助，并确保伤者获得必要的医疗救治。总统阿西夫·阿里·扎尔达里呼吁对坍塌原因进行全面调查，并检查教育机构建筑是否符合安全要求。

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