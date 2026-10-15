В пакистанском Пешаваре, в районе Африди-Абад, обрушилась крыша частной школы Al-Khair School. Погибли по меньшей мере 29 человек — 28 учеников в возрасте от семи до 16 лет и учительница. Еще 19 человек получили травмы, сообщает Dawn.

В больнице Lady Reading Hospital подтвердили гибель 28 человек, еще об одной смерти сообщили в мемориальной больнице Насируллы Хана Бабара в Пешаваре. После инцидента в Lady Reading Hospital объявили чрезвычайное положение.

Спасательная операция завершена

Заместитель комиссара Пешавара Афак Вазир заявил, что спасатели разобрали завалы и завершили спасательную операцию. По его словам, на месте больше не осталось травмированных детей.

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Ученики находились в классах, когда произошло обрушение. Представитель спасательной службы сообщил AFP, что после разрушения крыши верхнего этажа обрушились перекрытия двух этажей. Глава полиции Пешавара Миан Саид Ахмед заявил, что конструкция здания была слабой, а крышу перегрузила надстройка на слабой конструкции.

Власти поручили выяснить причины

Губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва Файсал Карим Кунди выразил соболезнования семьям погибших и потребовал подробный отчет о трагедии. Он также поручил провести проверку конструктивной безопасности учебных заведений по всей провинции, чтобы выявить потенциальные риски.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф распорядился ускорить оказание помощи пострадавшим и обеспечить раненых необходимой медицинской помощью. Президент Асиф Али Зардари призвал провести всестороннее расследование причин обрушения и проверить, соответствуют ли здания образовательных учреждений требованиям безопасности.

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