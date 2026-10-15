Prezydent Salwadoru Nayib Bukele 14 października uroczyście otworzył nowy czteropasmowy most przez rzekę Paz w przygranicznym mieście La Hachadura. Obiekt łączy Salwador z gwatemalskim miastem Pedro de Alvarado na trasie pacyficznej. Jak informuje The Rio Times, ruch po moście miał rozpocząć się następnego dnia po ceremonii.

Parametry projektu

Według Bukele koszt mostu wyniósł 32,6 mln dolarów. Jego całkowita długość to około 420 metrów, w tym 173-metrowe główne przęsło bez podpór w korycie rzeki. Projekt obejmuje także około 1,4 km nowych dróg dojazdowych na terytorium obu państw.

Most ma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, chodniki, system odwodnienia oraz drogi dojazdowe. Projekt przewiduje nowe biura migracyjne z poczekalniami, toaletami i monitoringiem wideo, a także oświetlenie. Według Bukele obiekt zaprojektowano na ponad 50 lat eksploatacji i z odpornością na trzęsienia ziemi.

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Zastąpienie przeprawy zamykanej z powodu powodzi

Poprzedni most musiał być zamykany podczas sezonowych wezbrań rzeki Paz, która stanowi część granicy między Salwadorem a Gwatemalą. Przerywało to ruch ciężarówek, handlarzy i podróżnych na trasie prowadzącej przez Gwatemalę do Meksyku. Nowy most ma zmniejszyć zależność tego przejścia od warunków pogodowych.

Nowy obiekt nazwano imieniem generała Manuela José Arce, działacza walki o niepodległość Salwadoru i pierwszego prezydenta Federalnej Republiki Ameryki Środkowej. Bukele oświadczył, że z przeprawy korzysta rocznie około 1,5 mln pojazdów, a w pobliskich przygranicznych społecznościach mieszka około 43 tys. osób. Według lokalnych mediów budowa stworzyła około 1380 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy.

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