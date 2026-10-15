10月14日，萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔在边境城镇拉阿查杜拉举行仪式，启用了一座横跨帕斯河的新四车道大桥。该桥在太平洋路线连接萨尔瓦多与危地马拉城镇佩德罗-德阿尔瓦拉多。据The Rio Times报道，大桥原定于仪式次日开始通车。

项目参数

布克尔表示，这座大桥造价为3260万美元。其总长度约为420米，其中包括一段173米长、河床中没有桥墩的主跨。该项目还包括两国境内约1.4公里的新引道。

大桥双向各设两条车道，并配有人行道、排水系统和引道。项目还规划了配备候车室、卫生间和视频监控的新移民办公室，以及照明设施。布克尔表示，该结构设计使用寿命超过50年，并具备抗震能力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

取代因洪水而关闭的过河通道

此前的桥梁在帕斯河季节性洪水期间不得不关闭。帕斯河构成萨尔瓦多与危地马拉边界的一部分。这导致经由危地马拉通往墨西哥路线上的卡车、商贩和旅客通行中断。新桥旨在减少该口岸对天气条件的依赖。

这座新设施以曼努埃尔·何塞·阿尔塞将军命名。他是萨尔瓦多独立斗争人士，也是中美洲联邦共和国首任总统。布克尔表示，每年约有150万辆车辆使用该通道，附近边境社区约有4.3万人居住。根据当地媒体报道，建设工程创造了约1380个直接和间接就业岗位。

关注我们在