瑞典议会否决了社会民主党领袖玛格达莱娜·安德松出任首相的提名。258名议员投票反对任命她，99人投票支持，The Local Sweden报道称。

各党立场

除社会民主党外，中左翼阵营的所有政党都反对安德松的提名。据该媒体报道，除其所在政党的代表外，所有议员都投票反对她的提名；另有两名议员缺席。

这一结果在预料之中，因为安德松迄今组建由中左翼力量参与的政府的尝试尚未成功。左翼党副领袖伊达·加布里埃尔松在投票前表示，不支持安德松的决定并不令人意外。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

中央党领袖伊丽莎白·坦德·林格维斯特指出，安德松是最有可能出任首相的候选人。与此同时，她强调，各党需要对未来政府的政策有共同愿景。

下一步

在瑞典任命首相时，候选人不得获得反对票的多数。如果至少175名议员投票反对某一候选人，该提案将被否决。

投票结束后，议会议长安德烈亚斯·诺伦将与各党领袖进行新一轮磋商，并授予新的探索性授权。议长最多可四次提名首相候选人。如果经过四次尝试后议会仍未批准任何候选人，该国必须宣布提前选举。

关注我们在