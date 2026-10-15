W Szwecji parlament odrzucił kandydaturę liderki Partii Socjaldemokratycznej Magdaleny Andersson na stanowisko premiera. Przeciwko jej powołaniu zagłosowało 258 deputowanych, a za — 99, informuje The Local Sweden.

Stanowiska partii

Przeciwko kandydaturze Andersson wystąpiły wszystkie partie obozu centrolewicowego z wyjątkiem socjaldemokratów. Według publikacji przeciwko jej kandydaturze głosowali wszyscy deputowani poza przedstawicielami jej partii; dwóch innych parlamentarzystów było nieobecnych.

Taki wynik był oczekiwany, ponieważ próby Andersson utworzenia rządu z udziałem sił centrolewicowych dotychczas nie zakończyły się sukcesem. Zastępczyni liderki Partii Lewicy Ida Gabrielsson przed głosowaniem oświadczyła, że decyzja o niepopieraniu Andersson nie była zaskoczeniem.

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Liderka Partii Centrum Elisabeth Thand Ringqvist zaznaczyła, że Andersson jest najbardziej prawdopodobną kandydatką na stanowisko premiera. Jednocześnie podkreśliła, że partie potrzebują wspólnej wizji polityki przyszłego rządu.

Kolejne kroki

Aby premier został powołany w Szwecji, kandydat nie może otrzymać większości głosów przeciwko sobie. Jeśli przeciwko kandydaturze zagłosuje co najmniej 175 deputowanych, propozycja zostaje odrzucona.

Po głosowaniu przewodniczący parlamentu Andreas Norlén przeprowadzi nową rundę konsultacji z liderami partii i udzieli nowego mandatu rozpoznawczego. Przewodniczący może zgłaszać kandydatów na stanowisko premiera do czterech razy. Jeśli po czterech próbach parlament nie zatwierdzi żadnego kandydata, w kraju należy ogłosić przedterminowe wybory.

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