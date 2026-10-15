В Швеции парламент отклонил кандидатуру лидера Социал-демократической партии Магдалены Андерссон на пост премьер-министра. Против её назначения проголосовали 258 депутатов, за — 99, сообщает The Local Sweden.

Позиции партий

Против кандидатуры Андерссон выступили все партии левоцентристского лагеря, кроме социал-демократов. По данным издания, против её кандидатуры проголосовали все депутаты, кроме представителей её партии; ещё двое парламентариев отсутствовали.

Такой результат ожидался, поскольку попытки Андерссон сформировать правительство с участием левоцентристских сил до сих пор не были успешными. Заместитель лидера Левой партии Ида Габриэльссон перед голосованием заявила, что решение не поддерживать Андерссон не было неожиданностью.

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Лидер Партии центра Элисабет Танд Рингквист отметила, что Андерссон является наиболее вероятной кандидаткой на пост премьер-министра. В то же время она подчеркнула, что партиям необходимо общее видение политики будущего правительства.

Следующие шаги

Для назначения премьер-министра в Швеции кандидат не должен получить большинство голосов против себя. Если против кандидатуры голосуют не менее 175 депутатов, предложение отклоняется.

После голосования спикер парламента Андреас Норлен проведёт новый раунд консультаций с лидерами партий и предоставит новый разведывательный мандат. Спикер может выдвигать кандидатов на пост премьер-министра до четырёх раз. Если после четырёх попыток парламент не утвердит ни одного кандидата, в стране должны объявить внеочередные выборы.

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