Президент Сальвадора Найиб Букеле 14 октября торжественно открыл новый четырёхполосный мост через реку Пас в приграничном городе Ла-Ачадура. Сооружение соединяет Сальвадор с гватемальским городом Педро-де-Альварадо на тихоокеанском маршруте. Как сообщает The Rio Times, движение по мосту должно было начаться на следующий день после церемонии.

Параметры проекта

По словам Букеле, стоимость моста составила $32,6 млн. Его общая протяжённость — около 420 метров, в том числе 173-метровый основной пролёт без опор в русле реки. Проект также включает примерно 1,4 км новых подъездных дорог на территории двух стран.

Мост имеет по две полосы движения в каждом направлении, тротуары, систему водоотведения и подъездные дороги. Проект предусматривает новые миграционные офисы с залами ожидания, санузлами и видеонаблюдением, а также освещение. По словам Букеле, сооружение рассчитано на более чем 50 лет эксплуатации и спроектировано с устойчивостью к землетрясениям.

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Замена переправы, которую закрывали из-за наводнений

Предыдущий мост приходилось закрывать во время сезонных паводков на реке Пас, которая формирует часть границы между Сальвадором и Гватемалой. Это прерывало движение грузовиков, торговцев и путешественников по маршруту, проходящему через Гватемалу в Мексику. Новый мост должен снизить зависимость этого перехода от погодных условий.

Новый объект назвали в честь генерала Мануэля Хосе Арсе — деятеля борьбы за независимость Сальвадора и первого президента Федеративной Республики Центральной Америки. Букеле заявил, что переправой ежегодно пользуются около 1,5 млн транспортных средств, а в прилегающих приграничных общинах проживают примерно 43 тыс. человек. По данным местных изданий, строительство создало около 1380 прямых и косвенных рабочих мест.

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