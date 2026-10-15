В Канаде полиция Эдмонтона и Торонто сообщила об обвинениях по двум отдельным уголовным делам: инциденту возле израильского павильона на фестивале в Эдмонтоне и нападению на прохожего во время Марша за Палестину в Торонто. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на заявления правоохранителей.

Инцидент на фестивале в Эдмонтоне

Полиция Эдмонтона в среду предъявила обвинения 29-летнему Абдималику Джами в связи с событием на Edmonton Heritage Festival, произошедшим 3 августа. По данным полиции, он нарушил защитный периметр вокруг израильского павильона, бросился с ножом и ударил по задней части кухонной палатки.

Охранники задержали мужчину на месте, после чего он был арестован полицейскими, находившимися на фестивале. Подразделение полиции Эдмонтона по расследованию преступлений на почве ненависти проверяло обстоятельства дела, однако правоохранители заявили, что доказательств недостаточно для юридического вывода о мотиве ненависти.

Джами вменяют правонарушение в отношении имущества на сумму до 5 тысяч долларов и владение оружием с опасной целью. Его отпустили под обязательство соблюдать установленные условия, в частности не иметь ножей или других предметов с лезвием.

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Дело после демонстрации в Торонто

В Торонто полиция сообщила об обвинениях по делу о нападении, произошедшем в субботу во время Марша за Палестину. По информации правоохранителей, прохожего возле пересечения улиц Янг и Гросвенор без провокации несколько раз ударили по голове. Потерпевший получил травмы лица и ноги.

20-летний Мартин Салгатар из Миссиссоги в понедельник сам пришел в 52-й полицейский участок. Ему предъявили обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах. Независимый журналист Митч Хэнкок заявил, что снял нападение на видео, а его кадры использовали в обращении полиции для установления личности подозреваемого.

Юристка и независимая наблюдательница за протестами Карима Саад, также опубликовавшая видео, сообщила, что после нападения потерпевшего доставили в больницу с серьезной травмой колена, из-за которой он не мог ходить.

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