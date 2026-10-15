加拿大两名男子在两起案件中被控罪——《耶路撒冷邮报》

加拿大埃德蒙顿和多伦多警方宣布，就两起独立刑事案件提出指控：一起是在埃德蒙顿一场节日活动的以色列展馆附近发生的事件，另一起是在多伦多“为巴勒斯坦游行”期间对一名路人的袭击。《耶路撒冷邮报》援引执法部门声明报道了此事。

埃德蒙顿节日活动中的事件

埃德蒙顿警方周三对29岁的Abdimalik Jami提出指控，案件涉及8月3日在Edmonton Heritage Festival发生的一起事件。警方称，他闯入以色列展馆周围的安保区域，持刀冲向展馆并击打了厨房帐篷的后部。

保安人员在现场控制了该男子，随后他被当时在节日活动现场的警察逮捕。埃德蒙顿警察局仇恨犯罪部门调查了案件情况，但执法部门表示，证据不足以作出其动机是仇恨的法律结论。

Jami被控涉案财产价值不超过5000美元的违法行为，以及为危险目的持有武器。他在承诺遵守规定条件后获释，其中包括不得持有刀具或其他带刃物品。

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多伦多示威活动后的案件

多伦多警方宣布，就周六“为巴勒斯坦游行”期间发生的一起袭击案提出指控。执法部门表示，在央街和格罗夫纳街交叉口附近，一名路人在未受挑衅的情况下头部多次遭到殴打。受害者面部和腿部受伤。

来自密西沙加的20岁Martin Salgatar周一自行前往第52警区。他被控加重袭击罪。独立记者Mitch Hancock表示，他拍摄了袭击过程的视频，其画面被用于警方为确认嫌疑人身份发布的呼吁中。

律师兼独立抗议活动观察员Karima Saad也发布了视频。她称，袭击发生后，受害者因严重膝伤被送往医院，无法行走。

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