W Kanadzie policja w Edmonton i Toronto poinformowała o zarzutach w dwóch odrębnych sprawach karnych: incydencie w pobliżu izraelskiego pawilonu na festiwalu w Edmonton oraz napaści na przechodnia podczas Marszu dla Palestyny w Toronto. Jerusalem Post poinformował o tym, powołując się na oświadczenia organów ścigania.

Incydent na festiwalu w Edmonton

Policja w Edmonton w środę postawiła zarzuty 29-letniemu Abdimalikowi Jamiemu w związku ze zdarzeniem na Edmonton Heritage Festival, do którego doszło 3 sierpnia. Według policji naruszył on strefę bezpieczeństwa wokół izraelskiego pawilonu, rzucił się z nożem i uderzył w tylną część namiotu kuchennego.

Ochroniarze zatrzymali mężczyznę na miejscu, po czym został on aresztowany przez funkcjonariuszy policji obecnych na festiwalu. Jednostka policji w Edmonton zajmująca się przestępstwami z nienawiści badała okoliczności sprawy, jednak organy ścigania oświadczyły, że dowody są niewystarczające do prawnego stwierdzenia motywu nienawiści.

Jamiemu zarzuca się uszkodzenie mienia o wartości do 5 tys. dolarów oraz posiadanie broni w niebezpiecznym celu. Został zwolniony po zobowiązaniu się do przestrzegania określonych warunków, w tym zakazu posiadania noży lub innych przedmiotów z ostrzem.

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Sprawa po demonstracji w Toronto

W Toronto policja poinformowała o zarzutach w sprawie napaści, do której doszło w sobotę podczas Marszu dla Palestyny. Według organów ścigania przechodzień w pobliżu skrzyżowania ulic Yonge i Grosvenor został bez prowokacji kilkakrotnie uderzony w głowę. Poszkodowany doznał obrażeń twarzy i nogi.

20-letni Martin Salgatar z Mississaugi sam zgłosił się w poniedziałek do 52. komisariatu policji. Postawiono mu zarzut napaści w okolicznościach obciążających. Niezależny dziennikarz Mitch Hancock oświadczył, że nagrał napaść na wideo, a jego materiał wykorzystano w policyjnym apelu o ustalenie tożsamości podejrzanego.

Prawniczka i niezależna obserwatorka protestów Karima Saad, która również opublikowała nagranie wideo, poinformowała, że po napaści poszkodowanego przewieziono do szpitala z poważnym urazem kolana, przez który nie mógł chodzić.

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