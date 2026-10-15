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Żurek wystąpił do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Obajtkowi — Interia

UA.NEWS 15 października 2026 14:05
Żurek wystąpił do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Obajtkowi — Interia

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej. Poinformowała o tym Prokuratura Krajowa.

Wniosek do Parlamentu Europejskiego

Jak informuje Interia, we wniosku znalazła się również prośba o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Obajtka, a także na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Śledczy zamierzają po jego zatrzymaniu wystąpić do sądu z wnioskiem o taki środek zapobiegawczy.

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Wersja śledztwa

Prokuratura Krajowa chce postawić Obajtkowi zarzut związany z zaniżaniem cen paliw na stacjach Orlenu w 2023 roku. Według śledczych działania podjęte w czasie, gdy kierował koncernem, doprowadziły do strat przekraczających 4,1 mld złotych. Wystąpienie Żurka do Parlamentu Europejskiego dotyczy uzyskania zgody na pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej.

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