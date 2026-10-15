Генеральный прокурор Вальдемар Журек передал председателю Европейского парламента ходатайство о разрешении привлечь депутата Европарламента Даниэля Обайтека к уголовной ответственности. Об этом сообщила Национальная прокуратура.

Ходатайство в Европарламент

Как сообщает Interia, ходатайство также содержит просьбу дать согласие на задержание и принудительное доставление Обайтека, а также на применение к нему временного ареста. Следователи намерены после его задержания обратиться в суд с ходатайством о такой мере пресечения.

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Версия следствия

Национальная прокуратура хочет предъявить Обайтеку обвинение, связанное с занижением цен на топливо на автозаправочных станциях Orlen в 2023 году. По версии следователей, действия, совершенные в то время, когда он возглавлял концерн, привели к ущербу на сумму более 4,1 млрд злотых. Обращение Журека в Европарламент касается получения согласия на привлечение депутата Европарламента к уголовной ответственности.

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