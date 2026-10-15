Powodzie w Tajlandii zabiły 76 osób od połowy września — Bangkok Post

Powodzie w Tajlandii zabiły 76 osób od połowy września, poinformował Departament Zapobiegania i Łagodzenia Skutków Klęsk Żywiołowych. Najwięcej zgonów — 25 — odnotowano w prowincji Prachin Buri. Informuje o tym Bangkok Post.

Miliony ludzi dotkniętych powodziami

Według danych resortu, na dzień 15 października powodzie utrzymywały się w Bangkoku i 20 innych prowincjach, głównie w centralnej części kraju. Jednocześnie poziom wody na dotkniętych obszarach obniżał się.

Z powodu kataklizmu trudności dotknęły 791 705 rodzin, a łączna liczba poszkodowanych wyniosła około 2,43 mln osób. Powodzie utrzymywały się również w północnych i wschodnich prowincjach Tajlandii.

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Najwięcej poszkodowanych rodzin jest w Pathum Thani i Bangkoku

W prowincji Pathum Thani powodzie dotknęły 248 818 rodzin, a w czterech dzielnicach Bangkoku — Lat Krabang, Nong Chok, Min Buri i Saphan Sung — 220 417 rodzin. W prowincji Ayutthaya poszkodowanych zostało 69 607 rodzin, w Prachin Buri — 59 727, a w Chachoengsao — 54 729.

Władze poinformowały również o przekazaniu 4,12 mld bahtów pomocy finansowej 540 277 rodzinom poszkodowanym przez powodzie w Bangkoku i 58 prowincjach kraju.

Oprócz Prachin Buri przypadki śmiertelne odnotowano między innymi w prowincjach Samut Prakan, Suphan Buri, Chachoengsao i Sa Kaeo, a także w Bangkoku i Nakhon Nayok.

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