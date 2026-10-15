В Таиланде от наводнений с середины сентября погибли 76 человек — Bangkok Post
В Таиланде от наводнений с середины сентября погибли 76 человек, заявил Департамент предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий. Больше всего смертей — 25 — зафиксировали в провинции Прачинбури. Об этом сообщает Bangkok Post.
Миллионы людей пострадали от наводнений
По данным ведомства, по состоянию на 15 октября наводнения продолжались в Бангкоке и еще 20 провинциях, преимущественно в центральной части страны. При этом уровень воды в пострадавших районах снижался.
Из-за стихии трудности испытали 791 705 семей, а общее число пострадавших составило около 2,43 млн человек. Наводнения сохранялись также в северных и восточных провинциях Таиланда.
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Больше всего пострадавших семей — в Патхумтхани и Бангкоке
В провинции Патхумтхани наводнения затронули 248 818 семей, а в четырех районах Бангкока — Латкрабанг, Нонгчок, Минбури и Сафан Сунг — 220 417 семей. В провинции Аюттхая пострадали 69 607 семей, в Прачинбури — 59 727, в Чаченгсау — 54 729.
Власти также сообщили о переводе 4,12 млрд батов финансовой помощи 540 277 семьям, пострадавшим от наводнений в Бангкоке и 58 провинциях страны.
Помимо Прачинбури, смертельные случаи зарегистрировали, в частности, в провинциях Самутпракан, Супханбури, Чаченгсау, Сакеу, а также в Бангкоке и Накхоннайоке.