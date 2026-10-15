В Таиланде от наводнений с середины сентября погибли 76 человек, заявил Департамент предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий. Больше всего смертей — 25 — зафиксировали в провинции Прачинбури. Об этом сообщает Bangkok Post.

Миллионы людей пострадали от наводнений

По данным ведомства, по состоянию на 15 октября наводнения продолжались в Бангкоке и еще 20 провинциях, преимущественно в центральной части страны. При этом уровень воды в пострадавших районах снижался.

Из-за стихии трудности испытали 791 705 семей, а общее число пострадавших составило около 2,43 млн человек. Наводнения сохранялись также в северных и восточных провинциях Таиланда.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Больше всего пострадавших семей — в Патхумтхани и Бангкоке

В провинции Патхумтхани наводнения затронули 248 818 семей, а в четырех районах Бангкока — Латкрабанг, Нонгчок, Минбури и Сафан Сунг — 220 417 семей. В провинции Аюттхая пострадали 69 607 семей, в Прачинбури — 59 727, в Чаченгсау — 54 729.

Власти также сообщили о переводе 4,12 млрд батов финансовой помощи 540 277 семьям, пострадавшим от наводнений в Бангкоке и 58 провинциях страны.

Помимо Прачинбури, смертельные случаи зарегистрировали, в частности, в провинциях Самутпракан, Супханбури, Чаченгсау, Сакеу, а также в Бангкоке и Накхоннайоке.

Читай нас в