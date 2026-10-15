Польша начала формальную проверку влияния смены владельца частного телеканала TVN на национальную безопасность после того, как Paramount Skydance приобрела Warner Bros. Discovery за 110 млрд долларов. Как сообщает Anadolu Agency, Министерство государственных активов Польши получило официальное уведомление о смене владельца поздно вечером во вторник и в среду начало административное производство.

Срок проверки — 90 дней

Директор по коммуникациям министерства Пшемыслав Кук заявил, что процедура проводится в соответствии с законом от 24 июля 2015 года о контроле отдельных инвестиций. Поскольку глобальная сделка уже завершена, проверка будет носить ретроспективный характер.

У министерства есть 90 дней с момента получения уведомления, чтобы принять решение. Оно может одобрить действующую структуру собственности или установить, что акционер не может осуществлять права, связанные с акциями TVN. В таком случае министр государственных активов может распорядиться продать акции телеканала в установленный срок.

Paramount Skydance завершила приобретение Warner Bros. Discovery 6 октября, создав медиагруппу Skydance. Объединенная компания контролирует, в частности, CNN, CBS, HBO и TVN — одного из крупнейших частных вещателей Польши.

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TVN относится к стратегически защищенным компаниям

В конце 2024 года польские власти внесли TVN, его конкурента Polsat, а также ряд телекоммуникационных и оборонных компаний в перечень стратегически защищенных предприятий. Правительство объясняло этот шаг защитой общественного порядка и национальной безопасности, а также предотвращением потенциально враждебных поглощений. Премьер-министр Дональд Туск связал решение с опасениями по поводу возможного иностранного вмешательства, в том числе попыток России влиять на медиа и политическую систему Польши.

Европейская комиссия условно одобрила слияние в июле после антимонопольной проверки. Польские СМИ сообщали, что Еврокомиссия рассматривала вопросы конкуренции, но не оценивала возможное влияние сделки на плюрализм СМИ.

TVN управляет TVN24 — одним из ведущих польских круглосуточных новостных каналов. В июле организация «Репортеры без границ» заявила, что поглощение представляет прямой риск для редакционной независимости TVN24.

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