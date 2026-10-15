Polska rozpoczęła formalną kontrolę wpływu zmiany właściciela prywatnej stacji telewizyjnej TVN na bezpieczeństwo narodowe po tym, jak Paramount Skydance nabył Warner Bros. Discovery za 110 mld dolarów. Jak informuje Anadolu Agency, polskie Ministerstwo Aktywów Państwowych otrzymało oficjalne zawiadomienie o zmianie własności późnym wieczorem we wtorek i w środę wszczęło postępowanie administracyjne.

Termin kontroli wynosi 90 dni

Dyrektor ds. komunikacji ministerstwa Przemysław Kuk oświadczył, że procedura jest prowadzona zgodnie z ustawą z 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji. Ponieważ globalna transakcja została już sfinalizowana, kontrola będzie miała charakter retrospektywny.

Ministerstwo ma 90 dni od otrzymania zawiadomienia na podjęcie decyzji. Może zatwierdzić obecną strukturę własnościową lub stwierdzić, że akcjonariusz nie może wykonywać praw związanych z akcjami TVN. W takim przypadku minister aktywów państwowych może nakazać sprzedaż akcji nadawcy w określonym terminie.

Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery 6 października, tworząc grupę medialną Skydance. Połączona spółka kontroluje między innymi CNN, CBS, HBO i TVN — jednego z największych prywatnych nadawców w Polsce.

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TVN należy do strategicznie chronionych spółek

Pod koniec 2024 roku polskie władze wpisały TVN, jego konkurenta Polsat, a także szereg spółek telekomunikacyjnych i obronnych na listę strategicznie chronionych przedsiębiorstw. Rząd wyjaśniał ten krok ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego oraz zapobieganiem potencjalnie wrogim przejęciom. Premier Donald Tusk powiązał tę decyzję z obawami dotyczącymi możliwej zagranicznej ingerencji, w tym prób Rosji wpływania na polskie media i system polityczny.

Komisja Europejska warunkowo zatwierdziła fuzję w lipcu po kontroli antymonopolowej. Polskie media informowały, że Komisja Europejska rozpatrywała kwestie konkurencji, lecz nie oceniała możliwego wpływu transakcji na pluralizm mediów.

TVN zarządza TVN24, jednym z czołowych polskich całodobowych kanałów informacyjnych. W lipcu organizacja Reporterzy bez Granic oświadczyła, że przejęcie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla niezależności redakcyjnej TVN24.

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