Польща почала перевірку безпеки після зміни власника TVN — Anadolu Agency

Польща розпочала формальну перевірку впливу на національну безпеку зміни власника приватного телеканалу TVN після того, як Paramount Skydance придбала Warner Bros. Discovery за 110 млрд доларів. Як повідомляє Anadolu Agency, Міністерство державних активів Польщі отримало офіційне повідомлення про зміну власності пізно ввечері у вівторок та в середу розпочало адміністративне провадження.

Строк перевірки — 90 днів

Директор з комунікацій міністерства Пшемислав Кук заявив, що процедуру проводять відповідно до закону від 24 липня 2015 року про контроль окремих інвестицій. Оскільки глобальну угоду вже завершили, перевірка матиме ретроспективний характер.

Міністерство має 90 днів від отримання повідомлення, щоб ухвалити рішення. Воно може схвалити чинну структуру власності або встановити, що акціонер не може реалізовувати права, пов’язані з акціями TVN. У такому разі міністр державних активів може розпорядитися продати акції телеканалу у визначений строк.

Paramount Skydance завершила придбання Warner Bros. Discovery 6 жовтня, утворивши медіагрупу Skydance. Об’єднана компанія контролює, зокрема, CNN, CBS, HBO і TVN — одного з найбільших приватних мовників Польщі.

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TVN належить до стратегічно захищених компаній

Наприкінці 2024 року польська влада внесла TVN, конкурента Polsat, а також низку телекомунікаційних і оборонних компаній до переліку стратегічно захищених підприємств. Уряд пояснював цей крок захистом громадського порядку й національної безпеки та запобіганням потенційно ворожим поглинанням. Прем’єр-міністр Дональд Туск пов’язував рішення з побоюваннями щодо можливого іноземного втручання, зокрема спроб Росії впливати на медіа та політичну систему Польщі.

Європейська комісія умовно схвалила злиття в липні після антимонопольної перевірки. Польські медіа повідомляли, що Єврокомісія розглядала питання конкуренції, але не оцінювала можливий вплив угоди на медіаплюралізм.

TVN управляє TVN24 — одним із провідних польських цілодобових новинних каналів. У липні організація «Репортери без кордонів» заявила, що поглинання становить прямий ризик для редакційної незалежності TVN24.

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