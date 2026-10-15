在派拉蒙天空之舞以1100亿美元收购华纳兄弟探索公司后，波兰已就私营电视台TVN所有权变更对国家安全的影响启动正式审查。正如阿纳多卢通讯社报道，波兰国家资产部于周二深夜收到所有权变更的正式通知，并于周三启动行政程序。

审查期限为90天

该部通信主管普热梅斯瓦夫·库克表示，该程序依据2015年7月24日颁布的《关于控制某些投资的法案》进行。由于这笔全球交易已经完成，审查将具有追溯性。

该部自收到通知之日起有90天时间作出决定。它可以批准现行所有权结构，也可以认定股东不得行使与TVN股份相关的权利。在这种情况下，国家资产部长可以命令在规定期限内出售该电视台的股份。

派拉蒙天空之舞于10月6日完成对华纳兄弟探索公司的收购，组建了天空之舞媒体集团。合并后的公司控制着CNN、CBS、HBO和TVN等媒体，其中TVN是波兰最大的私营广播机构之一。

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TVN属于受战略保护的企业

2024年底，波兰当局将TVN、其竞争对手Polsat以及多家电信和国防企业列入受战略保护企业名单。政府将此举解释为保护公共秩序和国家安全，并防止可能的敌意收购。总理唐纳德·图斯克将该决定与对潜在外国干预的担忧联系起来，其中包括俄罗斯试图影响波兰媒体和政治体系。

欧盟委员会在完成反垄断审查后于7月有条件批准了该合并。波兰媒体报道称，欧盟委员会审议了竞争问题，但未评估该交易对媒体多元化可能产生的影响。

TVN运营TVN24，这是波兰主要的24小时新闻频道之一。7月，无国界记者组织表示，该收购对TVN24的编辑独立性构成直接风险。

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