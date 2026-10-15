Дональд Туск подчеркнул нерушимость дружбы и сотрудничества между Польшей и Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выступил с заявлением о стратегическом характере отношений между двумя странами.

Глава польского правительства подчеркнул в социальной сети X, что Польша и Украина — не просто соседние страны, а надежные друзья, которые всегда могут рассчитывать на взаимную поддержку в трудные времена, и этот принцип остается неизменным.

Об этом написал Туск в социальной сети X.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Глава государства поблагодарил польского премьера за поддержку и понимание ситуации с безопасностью, а также угроз, с которыми сталкивается Украина.

До этого Трамп и Илон Маск раскритиковали Зеленского.

Читай нас в