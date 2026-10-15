Wenezuela przedstawiła plan zwiększenia wydobycia ropy naftowej i surowców mineralnych, z którego dochody mają zostać przeznaczone na odbudowę systemów zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną. Wiceprezydent kraju ds. gospodarczych Calixto Ortega zaprezentował inicjatywę 14 października podczas dorocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Bangkoku w Tajlandii.

Jak informuje The Rio Times, Ortega nazwał wydobycie ropy i surowców mineralnych głównymi źródłami wpływów walutowych Wenezueli. Według Banku Centralnego Wenezueli plan przewiduje również skierowanie dochodów na podstawowe usługi publiczne, obniżenie inflacji do poziomu dwucyfrowego, restrukturyzację długu publicznego oraz uproszczenie procedur biurokratycznych.

Dochody na odbudowę usług

Ortega oświadczył, że nowe wpływy powinny zostać wykorzystane do odbudowy usług zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, które, jak powiedział, były zaniedbywane przez dekadę. Mieszkańcy wschodniego stanu Monagas, według El Pitazo, informowali o przerwach w dostawach energii elektrycznej trwających do sześciu godzin dziennie.

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Wiceprezydent powiedział również, że od początku roku rząd pracuje nad powrotem kraju do międzynarodowego systemu finansowego i uregulowaniem kwestii długu publicznego. Według agencji EFE Wenezuela odnowiła relacje z MFW w kwietniu po przerwie trwającej od 2019 roku.

Odrzucenie dolaryzacji

Ortega odrzucił przejście Wenezueli na dolara amerykańskiego jako walutę narodową. Według niego kraj musi wzmacniać boliwar, który w średnim okresie powinien objąć całą gospodarkę krajową. Jednocześnie dolar pozostaje głównym punktem odniesienia dla cen w wenezuelskich sklepach po okresie hiperinflacji w latach 2017–2021.

Oficjalny kurs 14 października wynosił 877,90 boliwarów za jednego dolara amerykańskiego. W październikowej prognozie MFW oczekuje wzrostu gospodarki Wenezueli o 5% w 2026 roku i o 7% w 2027 roku, a inflacji na koniec 2026 roku na poziomie 467,9%.

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