委内瑞拉提出了一项增加石油和矿产开采的计划，所得收入拟用于恢复供水和供电系统。该国经济事务副总统卡利克斯托·奥尔特加于10月14日在泰国曼谷举行的国际货币基金组织和世界银行年会上介绍了这项倡议。

据The Rio Times报道，奥尔特加称，石油和矿产开采是委内瑞拉外汇收入的主要来源。根据委内瑞拉中央银行的数据，该计划还 предусматривает将收入用于基本公共服务，将通胀降至两位数水平，重组公共债务并简化官僚程序。

用于恢复服务的收入

奥尔特加表示，新的收入应当用于恢复供水和供电服务；据他所说，这些服务在过去十年中一直被忽视。根据El Pitazo的数据，东部莫纳加斯州居民报告称，每天停电时间最长可达六小时。

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这位副总统还表示，自年初以来，政府一直致力于让该国重返国际金融体系，并解决公共债务问题。据EFE报道，委内瑞拉于4月恢复了与IMF的关系，此前双方关系自2019年以来一直中断。

拒绝美元化

奥尔特加拒绝委内瑞拉采用美元作为本国货币。他表示，该国必须加强玻利瓦尔，中期来看，玻利瓦尔应覆盖整个国内经济。同时，在经历2017年至2021年的恶性通胀时期后，美元仍是委内瑞拉商店定价的主要参照。

10月14日的官方汇率为1美元兑877.90玻利瓦尔。IMF在10月预测中预计，委内瑞拉经济将在2026年增长5%，并在2027年增长7%；2026年底的通胀率将为467.9%。

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