Венесуела представила МВФ план нарощування видобутку нафти — The Rio Times

Венесуела представила план нарощування видобутку нафти та корисних копалин, доходи від якого планують спрямувати на відновлення систем водо- й електропостачання. Віцепрезидент країни з питань економіки Каліксто Ортега презентував ініціативу 14 жовтня на щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Бангкоку, Таїланді.

Як повідомляє The Rio Times, Ортега назвав видобуток нафти й корисних копалин головними джерелами валютних надходжень Венесуели. За даними Центрального банку Венесуели, план також передбачає спрямування доходів на базові державні послуги, зниження інфляції до двозначного рівня, реструктуризацію державного боргу та спрощення бюрократичних процедур.

Доходи для відновлення послуг

Ортега заявив, що нові надходження мають використати для відновлення послуг водо- та електропостачання, які, за його словами, занедбувалися протягом десятиліття. Жителі східного штату Монагас, за даними El Pitazo, повідомляли про відключення електроенергії тривалістю до шести годин на добу.

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Віцепрезидент також сказав, що від початку року уряд працює над поверненням країни до міжнародної фінансової системи та врегулюванням питання державного боргу. За інформацією агентства EFE, Венесуела відновила відносини з МВФ у квітні після перерви, що тривала з 2019 року.

Відмова від доларизації

Ортега відкинув перехід Венесуели на долар США як національну валюту. За його словами, країна має зміцнювати болівар, який у середньостроковій перспективі повинен охопити всю внутрішню економіку. Водночас долар залишається головним орієнтиром для цін у венесуельських магазинах після періоду гіперінфляції 2017–2021 років.

Офіційний курс 14 жовтня становив 877,90 боліварів за один долар США. У жовтневому прогнозі МВФ очікує зростання економіки Венесуели на 5% у 2026 році та на 7% у 2027-му, а інфляцію наприкінці 2026 року — на рівні 467,9%.

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