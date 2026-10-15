Венесуэла представила план наращивания добычи нефти и полезных ископаемых, доходы от которого планируют направить на восстановление систем водо- и электроснабжения. Вице-президент страны по экономическим вопросам Каликсто Ортега представил инициативу 14 октября на ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке, Таиланд.

Как сообщает The Rio Times, Ортега назвал добычу нефти и полезных ископаемых главными источниками валютных поступлений Венесуэлы. По данным Центрального банка Венесуэлы, план также предусматривает направление доходов на базовые государственные услуги, снижение инфляции до двузначного уровня, реструктуризацию государственного долга и упрощение бюрократических процедур.

Доходы на восстановление услуг

Ортега заявил, что новые поступления должны быть использованы для восстановления услуг водо- и электроснабжения, которыми, по его словам, пренебрегали на протяжении десятилетия. Жители восточного штата Монагас, по данным El Pitazo, сообщали об отключениях электроэнергии продолжительностью до шести часов в сутки.

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Вице-президент также сказал, что с начала года правительство работает над возвращением страны в международную финансовую систему и урегулированием вопроса государственного долга. По информации агентства EFE, Венесуэла восстановила отношения с МВФ в апреле после перерыва, продолжавшегося с 2019 года.

Отказ от долларизации

Ортега отверг переход Венесуэлы на доллар США в качестве национальной валюты. По его словам, страна должна укреплять боливар, который в среднесрочной перспективе должен охватить всю внутреннюю экономику. В то же время доллар остается главным ориентиром для цен в венесуэльских магазинах после периода гиперинфляции 2017–2021 годов.

Официальный курс 14 октября составлял 877,90 боливара за один доллар США. В октябрьском прогнозе МВФ ожидает роста экономики Венесуэлы на 5% в 2026 году и на 7% в 2027 году, а инфляцию в конце 2026 года — на уровне 467,9%.

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