Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu pocisku manewrującego nad regionem Medyny na zachodzie kraju. Przekazał to rzecznik koalicji, generał major Turki al-Maliki.

Oświadczenie koalicji

Al-Maliki opublikował informację o przechwyceniu pocisku w oświadczeniu na platformie X. Jak podaje Anadolu Agency, incydent nastąpił w związku z nasileniem ataków rakietowych i dronowych, które Huti przeprowadzają przeciwko Arabii Saudyjskiej, w szczególności na lotniska i obiekty energetyczne.

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Poprzednie ataki

Koalicja oskarżała również Huti o atak dronem na stację rozdziału energii elektrycznej Taiba w Medynie 29 września. Według al-Malikiego w wyniku uderzenia jeden transformator przestał działać, jednak sieć elektroenergetyczna nadal funkcjonowała. Obiekt dostarcza energię elektryczną do Meczetu Proroka.

Wcześniej tego samego dnia koalicja poinformowała o zniszczeniu drona nad Prowincją Wschodnią Arabii Saudyjskiej. Dzień wcześniej przekazała, że zniszczyła rakietę balistyczną, którą Huti wystrzelili w kierunku stolicy kraju, Rijadu. Arabia Saudyjska od 2015 roku przewodzi koalicji wojskowej wspierającej rząd Jemenu w konfrontacji z Huti.

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