Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате и уничтожении крылатой ракеты над регионом Медины на западе страны. Об этом сообщил представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики.

Заявление коалиции

Аль-Малики обнародовал информацию о перехвате ракеты в заявлении на платформе X. Как сообщает Anadolu Agency, инцидент произошел на фоне активизации ракетных и дроновых атак, которые хуситы осуществляют против Саудовской Аравии, в частности по аэропортам и энергетическим объектам.

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Предыдущие атаки

Коалиция также обвиняла хуситов в атаке беспилотника на электростанцию распределения электроэнергии Таиба в Медине 29 сентября. По словам аль-Малики, в результате удара один трансформатор вышел из строя, однако электросеть продолжила работать. Объект обеспечивает электроэнергией Мечеть Пророка.

Ранее в тот же день коалиция заявила об уничтожении беспилотника над Восточной провинцией Саудовской Аравии. Накануне она сообщала об уничтожении баллистической ракеты, которую хуситы запустили в направлении столицы страны Эр-Рияда. Саудовская Аравия с 2015 года возглавляет военную коалицию, поддерживающую правительство Йемена в противостоянии с хуситами.

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