阿根廷与美国同意修改今年2月签署的贸易协议，以争取阿根廷国会批准该协议。据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，阿根廷外交部长巴勃罗·基尔诺和美国贸易代表贾米森·格里尔于周三签署了修正议定书。

协议准备提交国会审议

基尔诺在社交媒体上表示，更新后的协议版本将为阿根廷对美国市场的出口提供可预测性。他说，这些修改也将使总统哈维尔·米莱政府能够将贸易协议提交国会作最终批准。

米莱的顾问此前曾告知美国总统唐纳德·特朗普的政府，他们没有足够的票数来批准该文件。阿根廷当局还希望在美国最高法院作出裁决后重新审查相关条款；该裁决废除了特朗普在协议达成后不久实施的全球关税。

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关税条款的修改

美国公布了更新后协议的文本，其中删除了对互惠关税的具体提及，这些关税正是最高法院裁决的对象。美国贸易代表办公室表示，预计将继续与阿根廷就协议的批准和执行开展合作。

基尔诺还表示，根据新议定书，美国已按照商定条件确认对阿根廷商品给予最惠国关税待遇。他称，该协议是唐纳德·特朗普和哈维尔·米莱两位总统之间新的贸易、金融和投资议程中的又一步。

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