Аргентина и США согласовали изменения в торговом соглашении, подписанном в феврале, чтобы добиться его ратификации аргентинским Конгрессом. Протокол о внесении изменений в среду подписали министр иностранных дел Аргентины Пабло Куирно и торговый представитель США Джеймисон Грир, сообщает Buenos Aires Times.

Соглашение готовят к рассмотрению Конгрессом

Куирно заявил в социальных сетях, что обновленная редакция договоренностей должна обеспечить предсказуемость для аргентинского экспорта на американский рынок. По его словам, изменения также позволят правительству президента Хавьера Милея представить торговое соглашение Конгрессу для окончательного одобрения.

Советники Милея ранее сообщили администрации президента США Дональда Трампа, что не располагали достаточным количеством голосов для ратификации документа. Аргентинские власти также хотели пересмотреть условия после решения Верховного суда США, который отменил введенные Трампом глобальные тарифы вскоре после заключения соглашения.

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Изменения в тарифных положениях

США опубликовали текст обновленного соглашения, из которого убрали конкретные упоминания о взаимных тарифах, ставших предметом решения Верховного суда. Торговое представительство США заявило, что рассчитывает продолжить работу с Аргентиной над ратификацией и выполнением договоренностей.

Куирно также сообщил, что в рамках новых протоколов США подтвердили для аргентинских товаров режим наибольшего благоприятствования в соответствии с согласованными условиями. Он назвал соглашение очередным шагом в новой торговой, финансовой и инвестиционной повестке между президентами Дональдом Трампом и Хавьером Милеем.

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