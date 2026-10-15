Argentyna i Stany Zjednoczone uzgodniły zmiany w umowie handlowej podpisanej w lutym, aby doprowadzić do jej ratyfikacji przez argentyński Kongres. Protokół wprowadzający zmiany podpisali w środę argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Quirno i przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer, informuje Buenos Aires Times.

Umowa przygotowywana do rozpatrzenia przez Kongres

Quirno oświadczył w mediach społecznościowych, że zaktualizowana wersja ustaleń ma zapewnić przewidywalność dla argentyńskiego eksportu na rynek amerykański. Jak powiedział, zmiany umożliwią również rządowi prezydenta Javiera Mileia przedłożenie umowy handlowej Kongresowi do ostatecznego zatwierdzenia.

Doradcy Mileia wcześniej przekazali administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, że nie dysponowali wystarczającą liczbą głosów do ratyfikacji dokumentu. Władze Argentyny chciały również zrewidować warunki po decyzji Sądu Najwyższego USA, który unieważnił wprowadzone przez Trumpa globalne cła wkrótce po zawarciu umowy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiany w postanowieniach taryfowych

Stany Zjednoczone opublikowały tekst zaktualizowanej umowy, z którego usunięto konkretne wzmianki o wzajemnych cłach będących przedmiotem orzeczenia Sądu Najwyższego. Biuro Przedstawiciela Handlowego USA oświadczyło, że liczy na dalszą współpracę z Argentyną nad ratyfikacją i wdrożeniem ustaleń.

Quirno poinformował również, że w ramach nowych protokołów Stany Zjednoczone potwierdziły dla towarów argentyńskich traktowanie taryfowe najwyższego uprzywilejowania zgodnie z uzgodnionymi warunkami. Nazwał umowę kolejnym krokiem w nowej agendzie handlowej, finansowej i inwestycyjnej między prezydentami Donaldem Trumpem i Javierem Mileiem.

Czytaj nas na