NOAA надало на 74% менше грантів у США — Mongabay

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) станом на 2 вересня 2026 року надало 229 грантів — на 74% менше за середній показник у 891 грант на цю дату. Про це повідомляє Mongabay з посиланням на базу даних некомерційної організації Grant Witness.

Після початку другого президентського терміну Дональда Трампа у 2025 році його адміністрація розпочала суттєве скорочення федерального фінансування, зокрема для NOAA. Відомство адмініструє гранти для місцевих проєктів, значна частина яких спрямована на адаптацію до зміни клімату.

Скасовані гранти

NOAA також припинило щонайменше 26 чинних грантів. Серед них — фінансування на 1,2 млн доларів для New Orleans Community Support Foundation. Кошти мали піти на кліматично стійке управління водними ресурсами, зокрема для чорношкірих і корінних громад Нового Орлеана, який регулярно потерпає від екстремальних погодних явищ і підвищення рівня моря.

Співзасновник Grant Witness Скотт Делані зазначив, що грант передбачав планування інфраструктури для запобігання повеням та іншим викликам життя в прибережній зоні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Проєкти на північному заході

NOAA також припинило фінансування обсягом понад 2,5 млн доларів для Northwest Climate Resilience Collaborative Університету Вашингтона. Грант підтримував поточні проєкти із сільськими та племінними громадами північного заходу США, спрямовані на підвищення стійкості до екстремальної спеки, посухи та підвищення рівня моря, пов’язаних зі зміною клімату.

За даними Grant Witness, цей грант згодом відновили разом із трьома іншими після судових процесів або тиску з боку Конгресу. Делані застеріг, що переривання фінансування може створювати прогалини в даних, призводити до втрати робочих місць, шкодити місцевій економіці та спонукати досвідчених державних науковців переходити на іншу роботу.

Колишній керівник NOAA Рік Спінрад припустив, що на початку роботи адміністрації Трампа деякі алгоритми штучного інтелекту могли позначати терміни на кшталт «indigenous», «resilience» і «climate change» як тривожні сигнали під час відбору грантів для скасування. Він назвав такі скорочення недалекоглядними й тривожними.

Читай нас у