NOAA предоставило на 74% меньше грантов в США — Mongabay

По состоянию на 2 сентября 2026 года Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предоставило 229 грантов — на 74% меньше среднего показателя в 891 грант на эту дату. Об этом сообщает Mongabay со ссылкой на базу данных некоммерческой организации Grant Witness.

После начала второго президентского срока Дональда Трампа в 2025 году его администрация начала существенно сокращать федеральное финансирование, в том числе для NOAA. Ведомство администрирует гранты для местных проектов, значительная часть которых направлена на адаптацию к изменению климата.

Отмененные гранты

NOAA также прекратило по меньшей мере 26 действующих грантов. Среди них — финансирование в размере 1,2 млн долларов для New Orleans Community Support Foundation. Средства должны были пойти на устойчивое к климатическим изменениям управление водными ресурсами, в частности для чернокожих и коренных общин Нового Орлеана, который регулярно страдает от экстремальных погодных явлений и повышения уровня моря.

Соучредитель Grant Witness Скотт Делани отметил, что грант предусматривал планирование инфраструктуры для предотвращения наводнений и других вызовов жизни в прибрежной зоне.

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Проекты на северо-западе

NOAA также прекратило финансирование на сумму более 2,5 млн долларов для Northwest Climate Resilience Collaborative Университета Вашингтона. Грант поддерживал текущие проекты с сельскими и племенными общинами северо-запада США, направленные на повышение устойчивости к экстремальной жаре, засухе и повышению уровня моря, связанным с изменением климата.

По данным Grant Witness, этот грант позднее восстановили вместе с тремя другими после судебных процессов или давления со стороны Конгресса. Делани предупредил, что перебои в финансировании могут создавать пробелы в данных, приводить к потере рабочих мест, вредить местной экономике и побуждать опытных государственных ученых переходить на другую работу.

Бывший руководитель NOAA Рик Спинрад предположил, что в начале работы администрации Трампа некоторые алгоритмы искусственного интеллекта могли помечать такие термины, как «indigenous», «resilience» и «climate change», как тревожные сигналы при отборе грантов для отмены. Он назвал такие сокращения недальновидными и тревожными.

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