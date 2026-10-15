В Австралии в флагманской программе производства и накопления управляемых вооружений Guided Weapons and Explosive Ordnance Group (GWEO) выявили как минимум $15,6 млн расходов с нарушением финансовых правил и правил закупок. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на документы, полученные по запросу о доступе к информации.

В частности, в июне 2023 года должностные лица оборонного ведомства осуществили два платежа на $8,1 млн и $5,2 млн для покрытия повышения контрактной цены, не получив до этого обязательного юридического согласования на увеличение стоимости контракта. Ретроспективное одобрение этих выплат на общую сумму $13,3 млн было предоставлено 10 июля 2025 года.

Нарушения правил закупок

Еще в четырех случаях сотрудники запросили ценовые предложения до получения необходимого согласования руководителей. В другом эпизоде должностные лица одобрили счет на $631 365, который превышал разрешенный лимит расходов, а также ошибочно оформили документы в австралийских долларах вместо иностранной валюты, что повлияло на примененный обменный курс.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В документах указано, что средства были потрачены вопреки политике оборонных закупок, однако данных об их утрате нет. Часть других нарушений и связанные с ними суммы в материалах скрыли, однако пометки в документах свидетельствуют, что как минимум в восьми дополнительных случаях требовались корректирующие действия.

Реакция правительства и проверки

Министр оборонной промышленности Пат Конрой признал ошибки и заявил о необходимости прекратить такие нарушения. Он также возложил ответственность за управление контрактом на предыдущее правительство, в то время как документы свидетельствуют, что несанкционированные выплаты из-за повышения цен произошли более чем через год после прихода к власти правительства Энтони Албаниза.

Нарушения выявила новая команда по управлению контрактами во время проверки предыдущих операций. Представитель оборонного ведомства заявил, что оно серьезно относится к несоблюдению правил и прозрачности и усилило контроль и надзор. Австралийское национальное аудиторское ведомство провело двухэтапную проверку контрактов на внутреннее производство боеприпасов: второй отчет, опубликованный в июле 2026 года, раскритиковал GWEO за «ограниченную уверенность» в соотношении цены и качества.

Читай нас в